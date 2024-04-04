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Царьград

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Сниму порчу, верну любимого: челябинцы отдали экстрасенсу 2 миллиона

Сниму порчу, верну любимого: челябинцы отдали экстрасенсу 2 миллиона

Рассказываем, сколько лет проведёт за решёткой "ясновидящая".Челябинские полицейские закончили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении местной жительницы, которая объявила себя ясновидящей.

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