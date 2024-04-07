Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 7 апреля

КБМ существенно нарастило выпуск ракет комплекса "Искандер-М" в рамках СВО. Об этом сообщил генконструктор Конструкторского бюро машиностроения (КБМ, входит в "Высокоточные комплексы") Валерий Кашин, передает РИА Новости.
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