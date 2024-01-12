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«Страж процветания»: США и Великобритания нанесли авиаудары по столице и окраинам Йемена

«Страж процветания»: США и Великобритания нанесли авиаудары по столице и окраинам Йемена

«Страж процветания»: США и Великобритания нанесли авиаудары по столице и окраинам Йемена Евгения КомароваВ Йемене прогремели мощные взрывы вскоре после объявления о намерении США и Великобритании провести авиаудары по объектам хуситов.

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