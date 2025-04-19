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Война и музыкальный мир: как наши композиторы отразили тему Великой Отечественной

Война и музыкальный мир: как наши композиторы отразили тему Великой Отечественной

Как композиторы отозвались на события Великой Отечественной войны и какой образ этого героического и трагического времени сложился в академической музыке? В преддверии 80-летия Победы «Известия» вспоминают о сочинениях, посвященных борьбе советского народа с фашистскими захватчиками — от 1940-х до наших дней.

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