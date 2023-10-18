Победителями конкурса «Семья года» стали 85 семей из 85 регионов

Победителями конкурса «Семья года» в номинации «Золотая семья» стали 16 семей, прожившие в браке более 30 лет, отметила на церемонии награждения россиян председатель Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре, председатель Организационного комитета конкурса Лилия Гумерова.
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