Победителями конкурса «Семья года» стали 85 семей из 85 регионов

Победителями конкурса «Семья года» в номинации «Золотая семья» стали 16 семей, прожившие в браке более 30 лет, отметила на церемонии награждения россиян председатель Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре, председатель Организационного комитета конкурса Лилия Гумерова.