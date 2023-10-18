Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

939 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга2023
    Ещё забыл упомянуть, что квартиры, где люди были выписаны по суду, тоже сомнительные. Был случай, что люди купили ква...Депутат Кошелев п...
  • Мария Калинина
    А кто же придумал такие законы,что в нем столько оговорок,по сути-вариантов для обмана!Депутат Кошелев п...
  • Дмитрий Фактурович
    То, что построено при посредничестве Пиндосии, приносит горе всем окружающим. Израильские сионисты плохо ассоциируютс...Нетаньяху признал...

Победителями конкурса «Семья года» стали 85 семей из 85 регионов

Победителями конкурса «Семья года» в номинации «Золотая семья» стали 16 семей, прожившие в браке более 30 лет, отметила на церемонии награждения россиян председатель Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре, председатель Организационного комитета конкурса Лилия Гумерова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх