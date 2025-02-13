Трамп заявил о проведении встречи представителей России и США в Мюнхене

ТАСС/Валерий Шарифулин Официальные представители Москвы и Вашингтона 14 февраля проведут встречу для обсуждения деталей по урегулированию украинского конфликта на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
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