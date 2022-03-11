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Российские кулинары заявили о готовности заменить меню закрывающихся иностранных ресторанов

Российские кулинары заявили о готовности заменить меню закрывающихся иностранных ресторанов

Global Look Press В Национальной ассоциации кулинаров России сообщили о готовности разработать меню с технологическими картами на основе традиционных национальных рецептов для замены блюд в закрывающихся в России ресторанах McDonalds, сообщает ТАСС.

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