Российские кулинары заявили о готовности заменить меню закрывающихся иностранных ресторанов

Global Look Press В Национальной ассоциации кулинаров России сообщили о готовности разработать меню с технологическими картами на основе традиционных национальных рецептов для замены блюд в закрывающихся в России ресторанах McDonalds, сообщает ТАСС.
Global Look Press В Национальной ассоциации кулинаров России сообщили о готовности разработать меню с технологическими картами на основе традиционных национальных рецептов для замены блюд в закрывающихся в России ресторанах McDonalds, сообщает ТАСС.
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