Daily Storm

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Володин рассказал о вмешательстве Украины в выборы США и вине Байдена в росте цен в Европе

Володин рассказал о вмешательстве Украины в выборы США и вине Байдена в росте цен в Европе

Председатель Госдумы считает, что американский лидер «стал идеологом ведения войны до последнего украинца»Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что накануне промежуточных выборов в Конгресс США американскому лидеру Джо Байден выгодно продолжение конфликта между Россией и Украиной.

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