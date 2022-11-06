Военное обозрение

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Власти Киева начали готовить массовую эвакуацию жителей на фоне проблем с электричеством

Власти Киева начали готовить массовую эвакуацию жителей на фоне проблем с электричеством

Энергетическая система Украины после ударов российских крылатых ракет и беспилотников "Герань-2" трещит по всем швам, ряд регионов уже перешел с почасовых отключений электричества на аварийные, электричество подается лишь на короткое время.

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