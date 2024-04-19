Андрей Клюкин рассказал про творческий атр-кэмп «Дикая Мята» в Бунырево

Ежегодный мультиформатный фестиваль "Дикая Мята" в 2024 году пройдет с 14 по 16 июня, а 24-25 августа состоится гастро-пикник "Август", но и музыкальные и гастрономические выходные на легендарном поле в Бунырево проходят круглый год в арт-кэмпе "Дикая мята".