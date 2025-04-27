«Не пришли к компромиссу»: в омском «Авангарде» рассказали, кто из игроков покинет команду. В клубе пока не подтверждают информацию о расторжении контракта с Ридом Буше.
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«Не пришли к компромиссу»: в омском «Авангарде» рассказали, кто из игроков покинет команду. В клубе пока не подтверждают информацию о расторжении контракта с Ридом Буше.