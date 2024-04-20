Финнам стало совсем плохо, обида на соседа прошла, но уже слишком поздно Из процветающей страны, которая возглавляла всякие рейтинги по ощущению счастья и комфортной жизни, Финляндия вернулась к состоянию из поэмы Пушкина.
Виноватыми оказались не русские
Комментарии
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Валерий Василенко
Сейчас заплачу от жалости к финнам.
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12 час.
Наталья Романенко
Тазик приготовь
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6 час.
Дмитрий Гурин
Сами себе тупые деревяшки. Каждый народ достоин того правителя, которого выбрал сам. Пользуйтесь западной демократией, жалко то что не очень калорийный продукт, зато похудеете после фастфудов.
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4 час.
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