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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вендел о критике от Орлова: «»

Полузащитник « Зенита » Вендел отреагировал на резкую критику со стороны  Геннадия Орлова . Комментатор и журналист после поражения петербуржцев от «Спартака» (0:2) в 5-м туре Альфа-Банк РПЛ заявил про Вендела и Вильмара Барриоса : «Спасибо за прежние победы, но если уже не тянете – освобождайте место.

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