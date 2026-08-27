Вендел о критике от Орлова: «»

Полузащитник « Зенита » Вендел отреагировал на резкую критику со стороны Геннадия Орлова . Комментатор и журналист после поражения петербуржцев от «Спартака» (0:2) в 5-м туре Альфа-Банк РПЛ заявил про Вендела и Вильмара Барриоса : «Спасибо за прежние победы, но если уже не тянете – освобождайте место.
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