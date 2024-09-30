«Эта страна на грани катастрофы» Израиль ликвидировал верхушку «Хезболлы» и вторгся в Ливан. Чем грозит миру новая война?

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Вечером 30 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию в Ливане. По сообщениям местных журналистов, израильская бронетехника пересекла границу у города Метула, а армия Ливана отходит на новые рубежи.