«Эта страна на грани катастрофы» Израиль ликвидировал верхушку «Хезболлы» и вторгся в Ливан. Чем грозит миру новая война?

Вечером 30 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию в Ливане. По сообщениям местных журналистов, израильская бронетехника пересекла границу у города Метула, а армия Ливана отходит на новые рубежи.
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