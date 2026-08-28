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Товары краснодарских предприятий покоряют мир: итоги премии «Экспортер года» на Кубани

Товары краснодарских предприятий покоряют мир: итоги премии «Экспортер года» на Кубани

На Кубани подвели итоги регионального этапа премии «Экспортер года»: определены лидеры в промышленном и агропромышленном комплексах, а также в номинациях «Продукты питания» и «Новая география».

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