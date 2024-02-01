«Мы ещё не определили цели»: в администрации Байдена ответили на вопрос, почему до сих пор нет ударов по иранским объектам

Американские журналисты поинтересовались у официальных представителей Белого дома и Пентагона о том, когда США дадут тот самый ответ на атаку американских военнослужащих в Сирии, Ираке и Иордании, который обещал Джо Байден.
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