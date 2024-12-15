«Настоящий патриот своего народа»: как индейский вождь Красное Облако выиграл войну против США

115 лет назад умер вождь индейского племени оглала-лакота Красное Облако. Он прославился как единственный в истории лидер индейцев Великих Равнин, который смог выиграть войну против армии Соединённых Штатов и принудить Вашингтон к подписанию мирного договора на своих условиях.
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