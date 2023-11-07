На Кубани сын злостной нарушительницы ПДД разобрался с приставами: у женщины было 73 неоплаченных штрафа

При понятых судебные приставы и сотрудники ГИБДД изъяли у должницы ВАЗ, без права управления. Спустя неделю сын должницы явился в отделение судебных приставов и погасил задолженность на общую сумму 79 тысяч рублей.
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