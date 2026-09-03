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Газета.ру

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Двух мужчин осудили на шесть лет за кражу алмазов компании "Алроса"

Двух мужчин осудили на шесть лет за кражу алмазов компании "Алроса"

Дорогомиловский районный суд города Москвы приговорил двух мужчин к шести годам колонии за кражу и сбыт алмазов, принадлежавших компании «Алроса».

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