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Клэй Томпсон: «Не помню, когда последний раз играл 40 минут. Большая победа для меня»

Защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон порадовался тому, что смог провести на площадке 40 минут. В матче с «Хоукс» Томпсон набрал 37 очков, 7 подборов и 3 передач.

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