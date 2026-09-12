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Новости Тамбова

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В оперштаб Тамбовской области вошли главы нескольких муниципалитетов

В оперштаб Тамбовской области вошли главы нескольких муниципалитетов

В оперативный штаб Тамбовской области дополнительно включены главы четырёх муниципалитетов и временно исполняющий обязанности начальника Тамбовского территориального гарнизона Павел Щербаков.

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