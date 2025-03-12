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Андрей Лунёв готов выйти на полуфинал Кубка России против ЦСКА

Андрей Лунёв готов выйти на полуфинал Кубка России против ЦСКА

Голкипер «Динамо» Андрей Лунёв восстановился после травмы и готов сыграть в полуфинале Кубка России против ЦСКА.

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