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В столице Республики Адыгея состоялся региональный чемпионат по деловым играм

В столице Республики Адыгея состоялся региональный чемпионат по деловым играм! ☝ В стенах Майкопского государственного технологического университета лучшие команды из районов и городов Республики Адыгея соревновались между собой в кейс-чемпионате по предпринимательству.

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