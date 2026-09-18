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Вечерний Новосибирск

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СК расследует покушение на убийство плачущего младенца под Новосибирском

СК расследует покушение на убийство плачущего младенца под Новосибирском

ЧП случилось утром 16 сентября в селе Верх-Тула под Новосибирском. Нетрезвый отец проснулся от плача полуторагодовалой девочки.

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