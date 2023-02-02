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Марочко заявил, что командование ВСУ перебрасывает резервы на Сватовское направление для восполнения потерь

Марочко заявил, что командование ВСУ перебрасывает резервы на Сватовское направление для восполнения потерь

Подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко утром в четверг, 2 февраля, заявил, что командование ВСУ перебрасывает резервы для восполнения потерь в Сватовский район на севере ЛНР.

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