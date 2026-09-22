Красочный взрыв на складе боеприпасов в сирийском Алеппо, произошедший прошлой ночью. Власти Сирии заявили, что детонация произошла из-за несчастного случая, но это уже пятый известный инцидент со взрывом на сирийских складах боеприпасов всего за месяц.