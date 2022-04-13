Кто дал птицам красивое оперение?

Давным-давно, когда короли и принцы носили пышные одежды, чтобы ослеплять и поражать окружающих, люди верили, что красивое оперение некоторых красивых птиц было дано им как волшебный дар — знак благодарности или же отметка о героическом подвиге.
Давным-давно, когда короли и принцы носили пышные одежды, чтобы ослеплять и поражать окружающих, люди верили, что красивое оперение некоторых красивых птиц было дано им как волшебный дар — знак благодарности или же отметка о героическом подвиге.
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