Ван И встретился с министром иностранных дел и по делам эмигрантов Йемена

Пекин, 28 мая /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И во вторник в Пекине встретился с министром иностранных дел и по делам эмигрантов Йемена Шайа Мохсеном аз-Зиндани, прибывшим в Китай для участия в 10-й встрече на уровне министров в рамках Форума сотрудничества Китая и арабских стран.