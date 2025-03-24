Почувствуйте разницу

Трамп – написал обращение к народу России: «Я не собираюсь причинять вред России. Я люблю русский народ, и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом Путиным – несмотря на ложь радикальных леваков о "России, России, России".
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