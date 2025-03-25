Карасин рассказал о переговорах с США по Украине

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Переговоры с американской делегацией в Эр-Рияде были трудными, но конструктивными, заявил РИА Новости член российской делегации, глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.
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