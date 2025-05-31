Ваффен-USAID против Трампа: как «американские качели» стали бумерангом для украинских грантоедов

Скандал с вовлечением первых лиц США, в который с разбегу вляпались украинские грантоеды из финансировавшегося разогнанным USAID интернет-изданием «Тексты» стал отличной иллюстрацией к известной истине о том, что слово – не воробей.
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