Стартап Earth AI обнаружил в Австралии перспективные месторождения с помощью ИИ

Стартап Earth AI, разрабатывающий технологии для минеральной разведки, объявил об обнаружении залежей меди, кобальта, золота, серебра, молибдена и олова в регионах Австралии, которые крупные компании десятилетиями считали неперспективными.
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