Летние интеллектуально-творческие игры для пожилых жителей Адыгеи стартуют в Майкопе

Команда проекта Адыгейского государственного университета «Адыгея — территория здоровья» программы «Приоритет 2030» объявила о запуске летнего сезона интеллектуально-творческих игр «Ключ к долголетию» для жителей региона старше 60 лет, сообщает пресс-служба вуза.
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