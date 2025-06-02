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Летние интеллектуально-творческие игры для пожилых жителей Адыгеи стартуют в Майкопе

Летние интеллектуально-творческие игры для пожилых жителей Адыгеи стартуют в Майкопе

Команда проекта Адыгейского государственного университета «Адыгея — территория здоровья» программы «Приоритет 2030» объявила о запуске летнего сезона интеллектуально-творческих игр «Ключ к долголетию» для жителей региона старше 60 лет, сообщает пресс-служба вуза.

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