Полковник Рихтер: США готовы к переговорам по Украине, в отличие от Европы

Полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер в интервью Berliner Zeitung заявил, что США работают над поиском решения по урегулированию на Украине путем переговоров, в отличии от Европы, которая еще не адаптировалась к ситуации.
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