Ежедневный гороскоп Павла Глобы на 25 августа 2024 года для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяВоскресенье, 25 августа 2024 года, согласно прогнозам известного астролога Павла Глобы, станет днем, насыщенным финансовыми расходами и возможными проблемами со здоровьем.
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