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Ежедневный гороскоп Павла Глобы на 25 августа 2024 года для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп Павла Глобы на 25 августа 2024 года для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп Павла Глобы на 25 августа 2024 года для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяВоскресенье, 25 августа 2024 года, согласно прогнозам известного астролога Павла Глобы, станет днем, насыщенным финансовыми расходами и возможными проблемами со здоровьем.

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