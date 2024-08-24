Ежедневный гороскоп Павла Глобы на 25 августа 2024 года для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяВоскресенье, 25 августа 2024 года, согласно прогнозам известного астролога Павла Глобы, станет днем, насыщенным финансовыми расходами и возможными проблемами со здоровьем.