Вуди Харрельсону — 65 лет. Вспоминаем его самые яркие роли. Фото

23 июля исполняется 65 лет американскому актёру Вуди Харрельсону. За свою карьеру этот исполнитель с брутальной внешностью сыграл в проектах разных жанров: от серьёзного авторского кино именитых режиссёров, вроде Оливера Стоуна и Терренса Малика, до ситкомов, зомби-комедий и антиутопий.