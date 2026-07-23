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Искусство

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Вуди Харрельсону — 65 лет. Вспоминаем его самые яркие роли. Фото

Вуди Харрельсону — 65 лет. Вспоминаем его самые яркие роли. Фото

23 июля исполняется 65 лет американскому актёру Вуди Харрельсону. За свою карьеру этот исполнитель с брутальной внешностью сыграл в проектах разных жанров: от серьёзного авторского кино именитых режиссёров, вроде Оливера Стоуна и Терренса Малика, до ситкомов, зомби-комедий и антиутопий.

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