Путин поздравил сотруднико и ветеранов органов безопасности с праздником

Президент подчеркнул, что органов безопасности нет простых задач, однако их сотрудники обладают потенциалом и возможностями для их решения Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов органов безопасности с профессиональным праздником.
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