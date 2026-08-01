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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Боярский о Соболеве: «У болельщиков «Зенита» к нему хорошее отношение. Игрой и голами доказывает преданность команде»

Михаил Боярский считает, что болельщики «Зенита» хорошо относятся к нападающему сине-бело-голубых Александру Соболеву , который ранее выступал за «Спартак».

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