В Москве участок на Дмитровском шоссе реорганизуют по программе КРТ

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что ещё один неэффективно используемый участок на севере столицы ожидает реорганизация по программе комплексного развития территорий (КРТ).
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