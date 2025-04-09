📌⚡️Концерн Lockheed Martin поставил ВВС США первую РЛС AN/TPY-4. Каков потенциал данного РЛК? Дальность обнаружения штатных целей с ЭОП 1 кв.
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📌⚡️Концерн Lockheed Martin поставил ВВС США первую РЛС AN/TPY-4. Каков потенциал данного РЛК? Дальность обнаружения штатных целей с ЭОП 1 кв.