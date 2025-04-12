В День космонавтики в Татарстане завершился республиканский конкурс «Космос: новые горизонты»

В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Татарстане состоялись финальные чтения республиканского конкурса «Космос: новые горизонты», в котором приняли участие более 200 школьников из разных уголков региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии