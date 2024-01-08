День памяти великомученика Стефания 9 января 2024 года: о чем просят святого Марина Панасевич9 января, согласно восточному христианскому обряду, приурочен праздник в честь памяти святого Стефания – одного из семидесяти апостолов.
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