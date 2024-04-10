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Объявлены победители Премии Андерсена за лучшую детскую книгу

Объявлены победители Премии Андерсена за лучшую детскую книгу

«Золотой медали Ханса Кристиана Андерсена», которую называют «Нобелевской премией детской литературы», в 2024 году удостоены австрийский писатель Хайнц Яниш и канадский художник Сидней Смит, сообщила президент жюри Международного совета по детской книге (IBBY) Лиз Пейдж на Болонской ярмарке детской литературы, которая проходит в Италии с 8 по 11 апреля.

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