Объявлены победители Премии Андерсена за лучшую детскую книгу

«Золотой медали Ханса Кристиана Андерсена», которую называют «Нобелевской премией детской литературы», в 2024 году удостоены австрийский писатель Хайнц Яниш и канадский художник Сидней Смит, сообщила президент жюри Международного совета по детской книге (IBBY) Лиз Пейдж на Болонской ярмарке детской литературы, которая проходит в Италии с 8 по 11 апреля.