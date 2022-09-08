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Двое на второе: ЦСКА и «Краснодар» поспорят за право преследовать «Зенит»

Двое на второе: ЦСКА и «Краснодар» поспорят за право преследовать «Зенит»

У девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) две наиболее яркие вывески: ЦСКА постарается подтвердить свои серьезные амбиции в матче с набравшим ход «Краснодаром», а «Ростов» подходит к домашней игре против московского «Спартака» без поражений.

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