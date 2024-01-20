Новосибирский театр представит оперный спектакль «Сказка о царе Салтане»

Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) 26 января представит оперный спектакль «Сказка о царе Салтане», в котором впервые будут использованы декорации, сделанные с помощью искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе театра.
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