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Новосибирский театр представит оперный спектакль «Сказка о царе Салтане»

Новосибирский театр представит оперный спектакль «Сказка о царе Салтане»

Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) 26 января представит оперный спектакль «Сказка о царе Салтане», в котором впервые будут использованы декорации, сделанные с помощью искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе театра.

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