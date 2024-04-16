Лидер Свердловского «Союза десантников» получил 9 лет колонии, но освобожден

Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил лидера Свердловского регионального отделения «Союза десантников» Евгения Тетерина к 9 годам колонии и штрафу в размере 25 млн рублей, но отбывать наказание он не будет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии