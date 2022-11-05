Где смотреть Ростов – Динамо Москва, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 6 ноября

В воскресенье, 6 ноября, сыграют Ростов и Динамо Москва в 16 туре РПЛ. Смотрите этот и другие матчи РПЛ совершенно бесплатно с фрибетом до 10 000₽ после регистрации! Игра пройдет на стадионе «Ростов-Арена».