В пензенском планетарии открылась бесплатная космическая фотовыставка

В пензенском планетарии с июля по август пройдет бесплатная выставка фотографий космоса. По сообщению пресс-службы регионального правительства, к созданию выставки приложили руку школьники, участвовавшие в проекте «Научно-популярная астрономия «ГагаринFёst».