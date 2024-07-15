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В пензенском планетарии открылась бесплатная космическая фотовыставка

В пензенском планетарии с июля по август пройдет бесплатная выставка фотографий космоса. По сообщению пресс-службы регионального правительства, к созданию выставки приложили руку школьники, участвовавшие в проекте «Научно-популярная астрономия «ГагаринFёst».

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