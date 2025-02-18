Париж проведет еще одну встречу по украинскому конфликту

ПАРИЖ, 18 февраля, ФедералПресс. Франция в среду организует вторую встречу для обсуждения ситуации на Украине и вопросов европейской безопасности, сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
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