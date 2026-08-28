На Алтае будут судить бабушку девочки, которая ушла под воду во время купания

На Алтае перед судом предстанет 61-летняя бабушка девочки, которая выскользнула из надувного круга и ушла под воду во время купания.
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