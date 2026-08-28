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Газета.ру

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На Алтае будут судить бабушку девочки, которая ушла под воду во время купания

На Алтае будут судить бабушку девочки, которая ушла под воду во время купания

На Алтае перед судом предстанет 61-летняя бабушка девочки, которая выскользнула из надувного круга и ушла под воду во время купания.

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